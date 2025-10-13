お笑いコンビ「天津」の天津飯大郎（45）が12日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」(日曜後7・00)に出演。かつて同居していた後輩芸人に苦言を呈する場面があった。

飯大郎は、今年の3月まで後輩のお笑いコンビ「ヘンダーソン」中村フーと同居。家族を大阪に残して上京してきた中村のために部屋を貸してあげていたという。

しかし、中村は9月14日放送のカンテレ「お笑いワイドシｓョー マルコポロリ」で、飯大郎との同居生活について「正直しんどかったですね」「礼儀に厳しいというか…」などと本音を漏らし、これがネットニュースにもなった。

飯大郎は「ネットニュースになって。そんな言われ方ある？」と憤慨。番組パーソナリティーの麒麟・川島明も「家賃全部払って、電気代も払ってなあ」と同情した。

続けて飯大郎は「それもね、礼儀に厳しいっていうのも、あいつが、僕に飲みましょうよって言うてくるのもLINEで“何してんすか”だけ来るんですよ。そんなことなくないですか？後輩が。先輩が後輩に“何してんの”はあるけど、後輩が“なにしてんすか”はないじゃないですか」と指摘。中村には先輩を誘う時でも、後輩を誘う時でも最低限の礼儀は払うべきと伝えたという。

これを聞いた川島は「何なんあいつ？もっとバレたらいいのにな。そういうダメなところ。だって（千鳥）大悟とか（とろサーモン）久保田まで“ダメだあいつは”って言うくらいやから。すごいよ」と言及。飯大郎は「なんか憎めないんですよ。結局」と語っていた。