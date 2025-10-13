中川翔子、双子男児の成長「本当に嬉しい」 奮闘ぶりも告白「手が8倍くらいほしい」
タレントの中川翔子（40）が13日、自身のインスタグラムを更新。双子男児の成長と育児の奮闘ぶりをつづった。
【写真】かわいい我が子の写真とともに…中川翔子、双子男児の成長を実感
中川は「今日はお兄さん。新生児は生まれた体重から一旦小さくなり、そこからまた毎日大きくなるそうですが、少しずつ重くなるのが本当に嬉しい。2人それぞれのかわいさと個性、二卵性双子男子楽しいです！しかし手が8倍くらいほしい。。双子をひとりで同時に見る難しさ。夜通し大人2人が見られる状態じゃなきゃ怖い」と率直な思いを記した。
続けて「同時に泣いたらかわいそうで！夫が働きにでてる間誰かにいてもらって、のスケジュールを組むのが大変！本当にみんなどうやってるんでしょうか。頼れる手を頼りながら毎日を乗り越えていきたい。大変さもあるけどそれ以上に愛おしい気持ち。そしてむくみとのたたかい。着圧ソックス履く前と履いた後の違いがすごすぎる」とつづっている。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
【写真】かわいい我が子の写真とともに…中川翔子、双子男児の成長を実感
中川は「今日はお兄さん。新生児は生まれた体重から一旦小さくなり、そこからまた毎日大きくなるそうですが、少しずつ重くなるのが本当に嬉しい。2人それぞれのかわいさと個性、二卵性双子男子楽しいです！しかし手が8倍くらいほしい。。双子をひとりで同時に見る難しさ。夜通し大人2人が見られる状態じゃなきゃ怖い」と率直な思いを記した。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。