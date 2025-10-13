「レース記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

オケマルが９日の園田オータムトロフィーを勝って兵庫３冠を達成した。デビューから無敗での達成は兵庫競馬では史上初。３冠達成は２００１年のロードバクシン以来で２４年ぶり。アラブ時代を含めて４頭目、サラブレッド導入後では２頭目の３冠馬となった。

同じサラブレッドのロードバクシンとオケマルでは３冠の内容が異なる。ロードバクシンの頃は園田ダービー、兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ３、菊水賞が３冠の対象レース。オケマルの現行制度では菊水賞、兵庫優駿、園田オータムトロフィーに変わっている。ロードバクシンの２冠目はダートグレードで、ＪＲＡ勢を下しているのが素晴らしい。

オケマルは地元馬だけを相手にしてきて、１冠目の菊水賞の時点で勝負付けは済んでいた。１、２冠目は２着に８馬身差、３冠目は大差をつけて退けているように、余裕があり余る勝ちっぷり。まだ全力疾走したことがないのではと勘ぐりたくなるほどだ。

陣営は当初から、地元での３歳３冠達成を目標に掲げてきた。他場へ遠征して、他地区やＪＲＡ勢との対戦は、３冠達成後の方針。管理する盛本信師は「次走は園田金盃（１１月２７日・園田）、もしくは名古屋大賞典・Ｊｐｎ３（１２月２４日・名古屋）を視野に入れる」と明かした。「両方は、よっぽど調子が良ければ」と可能性はゼロではなさそうだ。

園田金盃は兵庫のグランプリレース。初めて古馬と対戦することになるが、地元の有力馬をなぎ倒してから、名古屋へ初遠征でダートグレート初挑戦なら面白い。園田特有のスローペースからの上がり勝負とは違って、ＪＲＡ勢がテンから飛ばすダートグレードで、オケマルがどんな競馬をするのかを見てみたい。

その先の来年は、ダートグレード中心のローテーションになるのだろう。好成績を収めてレーティングの数字を積み上げていけば、再来年はドバイやサウジアラビアから招待されるかもしれない。オケマルは地方の生え抜き馬でありながら、大きく飛躍する可能性を秘めていると思う。（地方競馬担当・中山伸治）