12ÆüÍ¼Êý¡¢±§¾ë»Ô¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÆ»Ï©¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¼Ö¤¬ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸á¸å5»þ40Ê¬º¢¡¢±§¾ë»Ô¾¾¶¶Ä®ÀõÀî¤ÎÅÄÃæÍø¹¬¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢Â¹¤Î½÷À¡Ê38¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂ¹¤Î½÷À¤¬ÅÄÃæ¤µ¤óÂð¤Ë¿ÆÂ²¤òÁ÷¤ê¡¢Æ»Ï©¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤¿ºÝ¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£