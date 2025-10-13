フリーアナウンサーの小山愛理（34）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博を訪れた際の様子を公開した。

小山は「いよいよ閉幕ですね 先日関西出張に行ったついでに、どうせなら…！とふらっと行ってきました」と報告し、会場内で撮影した写真を複数枚アップした。

「駆け込みということで、来場者は連日20万人超えの大混雑 そして10月なのにとにかく暑い！！！笑 とりあえず雰囲気を味わうという目的だったので、パビリオンに並ぶ気力も起きず、ぶらぶらお散歩して楽しみました」と、混雑の中でも万博の雰囲気を満喫したことを明かした。

さらに別の投稿では、「万博内に入った瞬間うわーーーミャクミャクって興奮してたら、まさかの大学の先輩、典子さんを見つけてさらに興奮」とつづり、立教大学の先輩である元テレビ東京アナウンサー・福田典子（34）と偶然出会ったことを報告。「こんな人混みの中で会えるものなんですね すごすぎる」と驚きをつづった。

この投稿にフォロワーからは「かわいい」「素敵」「美女」「すごすぎる偶然」などのコメントが寄せられている。