¥á¥Ã¥Ä¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¶½Ì£¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤¬Æñ¹ÒÉ¬»ê¤Ç¡Ö´°¤Ú¤¤Ê°ìÎÝ¼ê¤À¡×¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇË³Ê¤ÎÊä¶¯Èñ¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¡¢Âç²þ³×¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·ü°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÎÝ¼ê¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¤Î·ÀÌóÌäÂê¤À¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¡¢¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿Ëö¤Ë£²Ç¯£±²¯£²£°£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£·£¸²¯£±£³£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¡£¥½¥È¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£²ÎÒ¡¢£³£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²£¶ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¢¥í¥ó¥½Â¦¤Ï»Ä¤ê£±Ç¯¤ò¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡ÊÇË´þ¡Ë¤·¤Æ£Æ£Á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¡£¥á¥Ã¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ë£·Ç¯¤ÎºÆ·ÀÌó¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤³¤¸¤ì¤¿·ÀÌó¸ò¾Ä¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ¬¤¬ÄË¤¤¡£ÂÇ·â¤Ç¤Î¹×¸¥¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤Î¤ªÁÆËö¤Ê¼éÈ÷ÎÏ¡£¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Èµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â°ìÎÝ¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ã¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÂ¼¾å¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î½ÀÆðÀ¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤ÇÂ¼¾å¤ÏÁèÃ¥Àï¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¤è¤êÃÏÌ£¤Ç¾¯¤·¤À¤±ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿²¬ËÜ³ÍÆÀ¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹ª¤ß¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤¬ÂçÁû¤®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ì¤ÐÂÇÀþ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â¤â¤Û¤Ü°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£Ä¹Ç¯°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤ÇÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡££²ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¤â¼õ¾Þ¤·¤¿´°¤Ú¤¤Ê°ìÎÝ¼ê¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥·¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÄ¹ÂÇ¤ÈÍê¤ì¤ë¼éÈ÷¤òËèÆü¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È²¬ËÜ³ÍÆÀ¤ÎàÈñÍÑÂÐ¸ú²Ìá¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£