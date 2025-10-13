１３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことを報じた。

公明党は１０日、自民党との連立枠組みから離脱すると明らかに。高市新総裁選出を受けた連立協議を巡り、企業・団体献金の規制強化や派閥裏金事件の真相解明を求めたが、溝は埋まらず、自民の不信払拭に向けた努力が不十分と判断した。

コメンテーターとして出演した政治ジャーナリスト・田崎史郎氏は臨時国会での首相指名選挙への野党の動きについて聞かれると「野党第１党の（立憲民主党の）野田さんとしては政権交代を起こしたいんだと思います。だから（国民民主党の）玉木さんの名前を出したり（維新の会の）藤田さんの名前を出したりしてる。両党とも、じゃあ立憲民主党が政策面で変わって下さいよっていう要求なんですよ」と話すと「立憲民主党は依然として原発政策、安全保障政策、憲法政策で国民民主党とは差がある。もし、玉木さんという名前を出すんであれば、立憲民主党ももう少しリスクを取って政策を変えていかないと、なかなか難しいんじゃないかと思います」と続けていた。