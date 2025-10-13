◆国際親善試合 日本―ブラジル（１４日・味スタ）

ブラジル代表のアンチェロッティ監督が１３日、味の素スタジアムで会見し、日本戦への意気込みを語った。

＊ ＊ ＊

今年５月の就任以降、不振にあえいでいた王国を立て直したイタリア人指揮官は「まずはチームにバランスを求めた。１つのベースを作った上で、攻撃する姿勢を徹底した。犠牲心も求めた。それが功を奏している」と手応えを示した。

日本戦に先立って行われた韓国戦では５―０の大勝。「ボールをキープすることができた」と胸を張り「私が信じているのは、このチームは１つのプレースタイルではダメであり、違うシステムでもプレーしないといけないということ。そしてブラジル人選手のクオリティーは、それを可能にするものだ」と振り返った。４―４―２の布陣を基本形とするが、相手によって対応していく姿勢も強調した。

会見冒頭に日本語で「こんにちは」とあいさつしたアンチェロッティ氏は、最後の質問に対しても「ありがとう」と日本語で締めくくった。

歴代最多５度のＷ杯優勝を誇るブラジルは、南米予選を５位で通過し、２６年北中米Ｗ杯出場を決めている。

日本との対戦成績は過去１３試合で１１勝２分け。直近では２２年に東京・国立競技場で行われた親善試合で、ネイマールのＰＫを決勝点とした１―０の勝利を収めた。

◆カルロ・アンチェロッティ １９５９年６月１０日、イタリア出身。６６歳。現役時代はローマやＡＣミランでプレーし、指導者転身後はユベントス、ＡＣミラン、チェルシー、バイエルン、パリＳＧなどを指揮。英仏伊独西の５大リーグ制覇を成し遂げた唯一の監督。２４〜２５年季限りでＲマドリードを退団し、同年５月に初の外国人監督としてブラジル代表監督就任。