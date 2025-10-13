¡ÚÂ®Êó¡Û¸©Æ»¤µ¤Ì¤ÉÍ³¹Æ»¤ÇÏ³¿å¡¢´ÙË×¤â¡¡¸½¾ì¼þÊÕ¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡¡¹â¾¾»ÔÊ¡²¬Ä®
Ï³¿å¤Î¸½¾ì¡¡¹â¾¾»ÔÊ¡²¬Ä®¡¡13Æü¸á¸å4»þ45Ê¬¤´¤í
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°10»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÊ¡²¬Ä®¤Î¸©Æ»157¹æ¡¦¤µ¤Ì¤ÉÍ³¹Æ»¤ÇÆ»Ï©¤«¤é¿å¤¬¤·¤ß½Ð¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Æ»Ï©¤Î°ìÉô¤¬´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¸©Æ»Ìó1km¤ÎÁ´¼ÖÀþ¤ÈËÌ¸þ¤¤Î»ÔÆ»Ìó90£í¤Î¶è´Ö¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¹°è¿åÆ»´ë¶ÈÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·Éüµìºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£