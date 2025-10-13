¡ÖÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÐÍ¥¡×51ºÐ¸µ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤ÇÌ¥¤»¤ë½©¥É¥é¥Þ¡£ÉÔÎÑ¡Ä¡©¤½¤ì¤È¤â¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¡©Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½Ð²ñ¤¤¤È¤Ï
½©¥¯¡¼¥ë¥É¥é¥Þ¤¬Â³¡¹¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½©¤â·î10¤¬Ç®¤¤¡ª10·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¡¢·îÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ç¤¹¡£
·î10¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤Î·îÍË10»þ¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¥É¥é¥Þ¡£²Æ¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ëÂ¼Í¦ÅÍ±é¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÍý»öÄ¹Ìò¤ò°ð³À¸ãÏº¤¬Ç®±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¢¡Áðù¬¹ä¤Î¡È³°¤µ¤Ê¤¤¡É¼ç±éºî¤ËÃíÌÜ
¤½¤·¤Æ¤³¤Î½©¥¯¡¼¥ë¤ÏÁðù¬¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÆÃ¤ËÁðù¬¤Î½Ð±éºî¤ÏºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢³°¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áðù¬¤¬±é¤¸¤ëÌò¤â¡¢¼ç±é¡¦½õ±é¤òÌä¤ï¤º¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤Î¼ñÎ¤¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ç¡¢ºî¶Ê²È¡¦ÉþÉôÎÉ°ì¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Ï¥³¡¼¥À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÊú¤¨¤ë¼êÏÃÄÌÌõ»Î¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¼¡¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê°ú¤½Ð¤·¤È¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤½Ð±éºîÁª¤Ó¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ´¶Éþ¡ª·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤Î¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤»á¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Áðù¬¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÐÍ¥¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡º£²ó¤ÎÁðù¬¹ä¤Ï¡Ö°äÉÊÀ°Íý¿Í¡×¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼
º£²óÁðù¬¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä»»ô¼ù¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¦¡Ê±ÊÀ¥Ìð¹É¡Ë¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¡ÖHeaven¡Çs messenger¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Ç²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áðù¬¤Ï¶¦±é¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÇÐÍ¥¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¼ç±é½Ð±é¤Ï10ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÁðù¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤ËÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë»°Âð´î½Å»á¤Ï¡¢Áðù¬¤È¡ØËÍ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡ØÀïÁè¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿µìÃÎ¤Î´ÖÊÁ¡£¤Þ¤¿Èà¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡ÉÔÎÑ¡Ä¡©¤½¤ì¤È¤â¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¡©Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½Ð²ñ¤¤
¤Þ¤¿¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶Èþ¹¬»á¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥Õ¡¦¥ô¥©¥¤¥¹¡¡Ë¡Äî¤Î¼êÏÃÄÌÌõ»Î¡Ù¤ÇÁðù¬¤Î¼ç±éºî¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Áðù¬¤¬¼êÏÃ¤ÇÇ®±é¤·¤¿¤³¤È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µÓËÜ¤ÎÎÉ¼Á¤µ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÏÃÄÌÌõ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ä¤Ä¿Í´Ö¤Î¤â¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¡È°äÉÊ¡É¤«¤é¿Í¤ÎÀ¸»à¤È¸þ¤¹ç¤¦¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í£°ì¡¢ËÜºî¤Ç·üÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¥¤¥ó¥È¥í¤Î°ìÊ¸¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¼ù¤Ï¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢Í¾Ì¿3¥ö·î¤ÎÊì¤¬¤¤¤ë³¨ËÜºî²È¤Ç¡¢Âç´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¼¡´ü¼ÒÄ¹¤ÎºÊ¡¦¸æ¿ß¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Ë²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤Ê¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¡×¡£
¤Ï¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÉÔÎÑ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼æ¤«¤ì¹ç¤¤Îø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤ÈÃÇ¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÉÔÎÑ¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áðù¬¤Ï¤¸¤áÁ°½Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¿´¤ÎÍÉ¤ì¤ò¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¶¦±é¼Ô¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢Ä¹°æÃ»¡¢Í×½á¡¢¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÈÁðù¬¤¬¤³¤Î½©ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿´²¹¤«¤ÊÊª¸ì¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿ÎëÌÚ¤Þ¤³¤È¡ä
¡ÚÎëÌÚ¤Þ¤³¤È¡Û
ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ò³Æ100ËÜ°Ê¾å´Õ¾Þ¤¹¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¦¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¹¹ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£X¡§@makoto12130201
ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¶¦±é¼Ô¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢Ä¹°æÃ»¡¢Í×½á¡¢¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÈÁðù¬¤¬¤³¤Î½©ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿´²¹¤«¤ÊÊª¸ì¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿ÎëÌÚ¤Þ¤³¤È¡ä
¡ÚÎëÌÚ¤Þ¤³¤È¡Û
ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ò³Æ100ËÜ°Ê¾å´Õ¾Þ¤¹¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¦¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¹¹ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£X¡§@makoto12130201