Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÇÃÍ²¼¤²Ãæ¡Ö200±ß¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡ª¥º¥ì¤Ê¤¤¡õÃ¦¤²¤Ê¤¤¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤ä¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÉ¡½ï¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç·¤¤º¤ì¤·¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¬·ë¹½ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÊ ¥È¥ó¥°·¿ ¥Ñ¡¼¥Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡£
¢¡ºß¸ËÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Î¥È¥ó¥°·¿·¤²¼
¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÊ ¥È¥ó¥°·¿ ¥Ñ¡¼¥Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢3¤Ä¡£1¤Ä¤á¤Ï¥µ¥ó¥À¥ëÃåÍÑ»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë·¤¥¢¥¿¥ê¤ÎÊÝ¸î¡¢2¤Ä¤á¤Ï»Ø¤Î¤¢¤¤¤À¡¦ÂÎ¢¤Î´ÀÂÐºö¡¢¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÊ ¥È¥ó¥°·¿ ¥Ñ¡¼¥Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×200±ß/ÀÇ¹þ¡ÊÃÍ²¼¤²²Á³Ê¡Ë
¥«¥é¡¼¡§¹õ
¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¡ÊÃË½÷·óÍÑ¡¦8.5cm¡ß6.5cm¡Ë
»ÅÍÍ¡¦º®Î¨¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë52¡ó¡¢ÌÊ29¡ó¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó14¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó5¡ó
¡¡¤Þ¤µ¤Ë1Ëç3Ìò¤Îµ¡Ç½À·¤²¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥é¡¼¡Ê¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢¥Ú¡¼¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅ¹ÊÞ¤â¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤âºß¸ËÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤â¹õ1Â¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·º£¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢Áá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤ÎÁèÃ¥Àï¤«¤â!?
¡¡¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¿Æ»Ø¡¦¿Íº¹¤·»Ø¤Î¤¢¤¤¤À¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥È¥ó¥°·¿·¤²¼
¡¡É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¤Î¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÊ ¥È¥ó¥°·¿ ¥Ñ¡¼¥Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡£
¡¡¥È¥ó¥°¡Ê¥µ¥ó¥À¥ë¡Ë¡áÉ¡½ï¤Î°ÕÌ£¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤¬Ä¹¤¯¿¤Ó¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼¡¤ÏÍú¤¸ý
¡¡¿½ÌÀ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢À¸ÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï·¤²¼¤ÎÍú¤¸ý¤ÏÂ¼ó¤«¤½¤Î¾å²¼¤Ë¤¯¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ñ¡¼¥Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç·ãÃ»¡¦Â¤Î¹Ã¤Ç¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Íú¤¯»þ¤Ï¶¹¤¤¤Û¤¦¤Î·ê¤«¤é¿Æ»Ø¤ò¡¢¹¤¤¤Û¤¦¤Î·ê¤«¤é¿Íº¹¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¡¢Ìô»Ø¡¢¾®»Ø¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï8.5¡ß6.5cm¤Ç¡¢ÃË½÷·óÍÑ¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¥¶¥é¥Ã¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾ø¤ì¤ä´À¤Î½¤¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤½¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍú¤¿´ÃÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2Âç¥µ¥ó¥À¥ëÇº¤ß¡¢ÄË¤¤¡õ¥Ù¥¿¤Ä¤¯¿Í¤Ï°ìÅÙÍú¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡¡¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÊ ¥È¥ó¥°·¿ ¥Ñ¡¼¥Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍú¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íú¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢Íú¤¸ý¤ò¹¤²¤¿¤é¡¢¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¥È¥ó¥°ÉôÊ¬¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÂ»Ø¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º´¶¡£
¡¡ÃË½÷·óÍÑ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤¡¦¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤â¤Ë24cm¤ÎÉ®¼Ô¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¤Î¹Ã¤Ë¤¢¤¿¤ëÍú¤¸ý¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡·¤²¼¤òÍú¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤ËÂ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡¡»×¤¤¤Î¤Û¤«µç¶þ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Æ²÷Å¬¡ª À¸ÃÏ¤¬Çö¤á¤Ç¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤â¤´¤ï¤´¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤â¤µ¤Û¤É±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¤½¤ì¤È°Õ³°¤È·¤¤º¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¾®»Ø¤Î³°Â¦ÉôÊ¬¤¬¥¬¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íú¤¸ý¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀµ²ò¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥º¥ì¤¿¤ê¡¢¤á¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ã¦¤²¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÇÂ¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤È´À¤Î¥Ù¥È¤Ä¤¡¦Å½¤ê¤Ä¤¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢·¤²¼¤òÍú¤¯¤³¤È¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È¡Ä¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔ²÷´¶¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¤¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·¤¤º¤ìÍ½ËÉ¤Ëå«ÁÏ¹Ñ¤òÅ½¤Ã¤ÆÉ¡½ï¤ò¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃ¦¤¤¤À¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢·¤²¼1Ëç¤ÇÂÐºö¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¡£
¡¡ÄêÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éËÁ¸±¤·¤Ê¤¤É®¼Ô¤â¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ú¡¼¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬ºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ä¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãÊ¸¡¦»£±Æ¡¿¹âÌÚº»¿¥¡ä
¡Ú¹âÌÚº»¿¥¡Û
¡ÖÈþ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡¦¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤È±¿Æ°¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¿©¤Ç¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢»¨¹ò¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤·¡¢±¿Æ°¤Ç¤Ï¡¢¹üÈ×¥è¥¬¡¢»ºÁ°»º¸å¥è¥¬¡¢¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¥è¥¬¡¢Core Power Yoga CPY®¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤Î¤â¤È¼¹É®³èÆ°¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥é¥¹¤òÃ´Åö¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢WEB¾®Àâ¤Î¼¹É®¤â³«»Ï¡£Instagram¡§@saori_takagi
