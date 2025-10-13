¡Ô±ê¾å¤¬³ÈÂç¡Õ¹¾¸ý¼÷»Ë»á¤Î¥È¥ì¥Ñ¥¯µ¿ÏÇ¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡ÖÀÎ¤Ï¤æ¤ë¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÏÂç¸æ½ê¤À¤«¤é¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Ç¥ë½÷À¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¢Íø¤ò¡Ä¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿Âç¸æ½ê¤¬¡¢¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÏµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¡¢Âç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ÏÀÎ¤À¤Ã¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¹Ô°Ù¡¢¤¿¤À»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡Ø¥¹¥È¥Ã¥×!!¤Ò¤Ð¤ê¤¯¤ó¡ª¡Ù¤ò1980Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÈþ¾¯½÷¤òÉÁ¤¯¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¹¾¸ý¼÷»Ë»á¤â¤Þ¤¿Ìµµö²Ä¥È¥ì¡¼¥¹µ¿ÏÇ¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤È¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òµÏ¿¤¹¤ëºî²È¤ÎÆüÌîÉ´Áð»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿ÍÊª¤òÌµµö²Ä¤Ç¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ÉÁ¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤â¹¹ð»Å»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯À©ºî¤ÎÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´´Éô¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ¡²èÊÔ½¸¼Ô¡Ê60Âå¡Ë¤¬¹¾¸ý¼÷»Ë»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃ±È¯¤Ê¤¬¤é¹¾¸ý»á¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤âËÜÅö¤Ë¸Å¤¤ÏÃ¤À¤¬ÊÌ¤Î»Å»ö¤Ç¹¾¸ý»á¤Î¸¶¹Æ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢¾å¤¬¤ê¡Ê¢¨Ç¼ÉÊ¡Ë¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤òÄ¾ÀÜ¤ÎÃ´Åö¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚÊÔ½¸¼Ô¤â¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡ÖÇò¤¤¥ï¥Ë¡×¤Ê¤É¥Í¥¿¤Ë½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Êºî²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦
¡¡¤â¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤Âç¸æ½ê¡¢¹¾¸ý¼÷»Ë¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡½¡½¤·¤«¤·¥ë¥ß¥Í²®·¦¡ÖÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¡×¤Ç·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤Î²£´é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¡ÖÌµµö²Ä¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤¬´¬¤µ¯¤Ã¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹¾¸ý»á¤¬SNS¤ÇÇ§¤á¤Æ»ö¸å¾µÂú¤Î·Á¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡Åö¤Î¥ë¥ß¥Í¤Ï10·î6Æü¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×2025¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤·¤Æ¡¢
¡ÒÉ¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢À©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢³ºÅö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òº£¸å°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ó
¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹¾¸ý»á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÖÃæ±ûÀþ¤ÈÌ¡²è¤È¿ÍÀ¸¤È¡×¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥Ë¡¼¥º¤ä¥»¥¾¥ó¥«¡¼¥É¡¢Zoff¤Ê¤É¤âÌµµö²Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿Ç°¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÒÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß³ÎÇ§ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ó¡Ê¥Ç¥Ë¡¼¥º¡Ë
¡Ò¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÀººº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ó¡Ê¥»¥¾¥ó¥«¡¼¥É¡Ë
¡Ò¸½ºß¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÀººº¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ó¡ÊZoff¡Ë
¡¡µ¿ÏÇ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¹½¿Þ¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤í¤¦¥¤¥é¥¹¥È¡¢¹¾¸ý»á¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¤Îµö²Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë¤¬¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤ÈóÆñ¤ÈÄÉµÚ¤¬¤¤¤Þ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡²èÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥ì¡¼¥¹¼«ÂÎ¡¢»ä¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤À¤±¤Éµ»Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ê¢¨¸å½Ò¡ËÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÊª¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¹¾¸ý¤µ¤ó¤Î½êÍ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Þ¤¢¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤À¤±¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°ìËç¤Þ¤ó¤Þ¤È¤Ê¤ë¤È¤Í¤¨¡×
¡¡Èà¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¼«Ê¬¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤äµö²Ä¤òÆÀ¤¿¡ÊÈï¼ÌÂÎ´Þ¤à¡Ë¼Ì¿¿¤Ê¤é°ìÉô¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÇØ·Ê¤ä¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Áí¹çºîÉÊ¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë·à²è¤Ë¸²Ãø¤À¤í¤¦¤«¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¼çÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£·è¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ë¤è¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÊÔ½¸¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Þ¤¢¡¢¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ëÊÔ½¸¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡¢¤È¤¯¤ËÂç¸æ½êÁê¼ê¤À¤È¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¹¾¸ý¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡×
¡¡¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð°ìÉô¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ¤Ç¤â¤½¤¦¤«¡£Èþ½ÑÀìÌç½ñ¤Ê¤ÉÉáÄÌ¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¡¼¥Û¡¼¥ë¤ä¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¤Ê¤É¤Ï¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¸Å¤¯¤Ê¤ë¤È¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¥·¥ã¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¾¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬¥ß¥å¥·¥ã¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤±¤ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢·ï¤Î¹¾¸ý»á¤â¤Þ¤¿¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£·è¤·¤ÆÍÊ¸î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤½¤Î¤â¤Î¤Ïºî²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉ½¸½¼êÃÊ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê¿°×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢µ»Ë¡¤Î¾ÜºÙ¤ÏËÜ»Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áÁ¼¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¹¾¸ý»á¤ÎÁÏºî»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²¿»ö¤âÂ¾¿Í¤Î¤â¤Î¤òÌµµö²Ä¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¡£
¡ÖÌµµö²Ä¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¼Ì¿¿¤ò³¨¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî²È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤Í¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤â¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸¢Íø´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥â¥é¥ë¤¬¤æ¤ë¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¡ÖÀÎ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Þ¤¿Æñ¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢½ôÀèÇÚÊý¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ì¤Ð1980Ç¯Âå°ÊÁ°¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç»£¤Ã¤¿»ä¤Î½êÍ¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ÇÉÁ¤«¤»¤Æ¤ß¤Æ¤â¤Þ¤¢¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤éÀþ¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤ºî²È¤ä¥¢¥·¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤Ï¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤Îºî²È¤ÎºîÉ÷¤Ë¤â¤è¤ë¤·ÆÀ¼êÉÔÆÀ¼ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ø¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤«¤é¡Ù¤ÇÁ´ÈÝÄê¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×
¡ÖÌµµö²Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌäÂê
¡¡Ãæ·øÈÇ¸µ¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë40ÂåÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡ÖÌäÂê¤òÀ°Íý¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ºÂ¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤Ç¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò°ìËç³¨¤Î¾¦¶È¹¹ð¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÈ½Îã¤â¤¢¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ë¥ß¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¾¸ý»áËÜ¿Í¤â»ö¸å¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¼ÁÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È¥È¥ì¡¼¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ïµ»Ë¡¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤á¤Ê¾ì¹ç¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìËç³¨¤Ç¿ÍÊª¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¤éÁ´Éô¤¬¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ó¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Èï¼ÌÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡¢¹½¿Þ¡¢»£±Æ¾ì½ê¤ÎÁªÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÁÏºî¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¼«Ê¬¤Î½êÍ¤¹¤ë¼Ì¿¿¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ä¤½¤Î¸¢Íø¼Ô¤Ëµö²Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ïºî²È¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤ÏÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÁÏºî¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢·à²è¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤¢¡¢Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ß¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¼çÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡ØÌµµö²Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌäÂê¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥í¥Ã¥¯´ü¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¸½Âå¤Î¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥¹Åª¤ÊÉÁ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¿·¸ÅÅµ¼çµÁ¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥°¥ë¤â¤Þ¤¿¤½¤Î»Å³Ý¤±¤Î¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¡ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£´°àú¤Ê¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤òµá¤á¤¿¼Â¸³Åª¤Êµ»Ë¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤ä¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤Ç¤â¤½¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤¨¤ÐÌ¾²è¤òÉÁ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£
¡Ö1980Ç¯Âå°ÊÁ°¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÃøºî¸¢¤È¤«¾ÓÁü¸¢¤È¤«¸½Âå¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤¢¤¤¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀµÄ¾¤Ê½ê¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤À¤«¤é¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ï³¨²è¤Îµ»Ë¡¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¡¢¤·¤«¤·¸½Âå¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î½êÍ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤ê¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤Îµö²Ä¤ä¸µ¤Î½êÍ¼Ô¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Þ¤·¤Æ¾¦¶È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤²¤Ä¤é¤ï¤ì¤ë»þÂå
¡¡Ê¸·ÝÈþ½Ñ¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ëÉ®¼Ô¤Î²¸»Õ¡¢¾ðÊó³Ø¤¬ÀìÌç¤Î¸µÂç³Ø¶µ°÷¡Ê70Âå¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×¤È¤·¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤éÀÎ¤ÎºîÉÊ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÏÌµµö²Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¢¤²¤Ä¤é¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ï´¶¿´¤·¤Ê¤¤¤±¤É¤Þ¤¢¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ã»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤è¤Í¡£¤à¤·¤í¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤²¤Ä¤é¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀäÂÐ¤ä¤á¤È¤±¤Ã¤Æ¸½Âå¤ÇÌµµö²Ä¥È¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢´¶³Ð¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤³¤¦¤â·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÏÂç¸æ½ê¤À¤«¤é¤È¤«¡¢ÍÌ¾ºî²È¤À¤«¤é¤È¤«¡¢»ä¤â¹¾¸ý¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æºî²È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤ÇÍÊ¸î¤¹¤ëÆ±¶È¼Ô¤¬°ìÈÖ¤Þ¤º¤¤¡£2020Åìµþ¸ÞÎØ¥í¥´¤ÎÁûÆ°¤â°ìÉô¤Î¹¹ð²ñ¼Ò¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÌÏ¼Ì¤äÌÏÊï¤âÁÏºî¤È¤«°ìÈÌ¿Í¤Ë·Ý½Ñ¤Î¤Ê¤Ë¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ØÌµµö²Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡¹¾¸ý»á¤ÎÌµµö²Ä¥È¥ì¡¼¥¹¤È2020Åìµþ¸ÞÎØ¥í¥´¤Î¥Ñ¥¯¥ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢·Ý½ÑÏÀ¤ä¶È³¦¤Î´·½¬¡¢¸¢°ÒÀ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÍÊ¸î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¶ò¹Ô¡×¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÍÌ¾¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î°ìÉô¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤··Ý½Ñ¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡¢°Î¤¤ºî²È¤¬ÉÁ¤¯¤«¤é¸¢Íø¿¯³²¤ò¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥à¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î40Âå¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¸ì¤ë¡£
¡Ö´ðËÜ¡¢ºî²È¤ÎÎÉ¿´¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¸¡¾Ú¤Ï¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÍÌ¾¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥È¥ì¥Ñ¥¯¤·¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï»ØÅ¦¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Ã´Åö¼Ô¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤Þ¤¢¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥«¥ó¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤«½¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ÉÀäÂÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½AI¤Ç¤¤¤Þ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤¿¸¡¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤«¤Ê¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤¤¤Ä¤ÏAI¤À¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¤À¡¢¥Ñ¥¯¥ê¤À¤Î¥Í¥Ã¥ÈÃµÄå¤Î°ìÉô¤¬ÍÌ¾ºî²È¤ò»ØÅ¦¡¢³È»¶¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÂç³Ø¶µ°÷¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤²¤Ä¤é¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¦¡£³¨¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âÊü²Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Çº¤¤Ã¤¿ÏÃ¤À¤¬¡¢µ»Ë¡¤ä¼êË¡¤Ï¤È¤â¤«¤¯Ãøºî¸¢¤Ï¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤Ïºî²È¤È¤·¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Í³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢µç¶þ¤À¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¾¡¼ê¤À¤¬¡¢³¹¤Î¾¯½÷¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¾¡¼ê¤Ë»£¤Ã¤ÆºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÌµµö²Ä¤ÇÉÁ¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤ê¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤Þ¤â¸·¤·¤¤À¼¤Ð¤«¤ê¡¢¤·¤«¤·¤½¤ì¤â¡¢¹¾¸ý¼÷»Ë¤È¤¤¤¦ºî²È¤¬¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ä¹¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÀ¼¤Ë»×¤¦¡£
¡üÆüÌîÉ´Áð¡Ê¤Ò¤Î¡¦¤Ò¤ã¤¯¤½¤¦¡Ë¡¿1990Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³ÑÀî½ñÅ¹¡Ö·î´©¥³¥ó¥×¥Æ¥£¡¼¥¯¡×¡Ê¸½¡¦KADOKAWA¡Ë¤ò»Ï¤á½ÐÈÇ³Æ¼Ò¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÆâ³°¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ä¼Ò²ñÎÑÍý¡¢¶á¸½Âå»Ë¤ä¸½ÂåÊ¸²½¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ä¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¡£ÆüËÜ¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¹Êó°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢·Ý½Ñ½¤»Î¡ÊMFA¡Ë¡£