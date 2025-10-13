¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡ÃçÎÉ¤·¿Íµ¤½÷Í¥¤Î28ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤¿²Å¾¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç½ËÊ¡¡ª¡ÖÀèÇÚ¤À¤±¤ÉÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¡¦»³ËÜÉñ¹á¤Î28ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¼«¿È¤ÎÉ¨¤Ë»³ËÜ¤¬²£¤¿¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÍê¤ì¤ë»Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¡ÁÇÄ¾¤Ç¤¿¤Þ¤ËÈ´¤±¤Æ¤Æ°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ëËå¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¡Èà½÷¤ß¤¿¤¤¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë²Ä°¦¤µ¤â¤¢¤ë¤·¡¡°¦¤¬¿¼¤¯¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó½ý¤Ä¤¤¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¡ÀèÇÚ¤À¤±¤ÉÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¡×¤ÈÉ½¸½¡£
¡¡¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Í§Ã£ºî¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¼«Ê¬¤¬¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÄê´üÅª¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¡¤Þ¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¾Ú¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
