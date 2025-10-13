¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀçÂæ°é±Ñ¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÀäË¾Åª¡Ä¡¡À»¸÷³Ø±¡¡¢È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡¢ÅìËÌ¤é¤¬4¶¯¿Ê½Ð¡ª
¡¡½©µ¨¹â¹»Ìîµå¤ÎÅìËÌÂç²ñ¤Ï13Æü¡¢½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¿¤®¤ó¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤Ïºò½©¤Î²¦¼Ô¡¦À»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤¬¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ò4¡½1¤ÇÇË¤Ã¤ÆÏ¢ÇÆ¤ËË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Ï²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤¬¡¢È¬¸Í¹©Âç°ì¤Ë±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë4¡½3¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö´¬µå¾ì¤ÎÂè°ì»î¹ç¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤¬¡¢²Æ½ÕÏ¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶âÂÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤ò10¡½4¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤ÏÅìËÌ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤¬19°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢ÆüÂç»³·Á¤Ë9¡½1¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡¢¶âÂÇÀ¤ÎÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£