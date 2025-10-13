水素エネルギー産業の拠点化を目指す福井県敦賀市で、２５日から計４日間、水素で発電する燃料電池を搭載した電動アシスト自転車「水素自転車」を使ったシェアサイクルの実証実験が行われる。

市民らに乗ってもらうことで、実用化に向けた走行データなどを集めるとともに、水素エネルギーを身近に感じ、考えてもらう機会にしたいとしている。（清水翔）

水素自転車は自動車部品大手「トヨタ紡織」（愛知県刈谷市）が開発を進めている。水素を充填（じゅうてん）したタンクを搭載し、水素と酸素を化学反応させて生み出す電気で動く。発電時には二酸化炭素を排出せず、同社によると、１回の充電で１００キロ走行が可能という。

通常の電動アシスト自転車と、タイヤや性能などは同じだが、バッテリーの寿命は約１０年と、従来（３〜４年）よりも長く使えることになる。

敦賀市が、嶺南地域の振興を図る「嶺南Ｅコースト計画」の一環で、水素エネルギーを活用したカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めていることから、同社が連携を申し出た。昨年９月の敦賀まつりでは、水素自転車２台を職員らの移動手段として試乗してもらい、計約３０キロ分のデータをとった。

今回の実験では車両を４台に増やし、計約４００キロ分のデータ収集を目指す。自転車をロードバイクにして長距離移動を楽にしたり、燃費効率を見直して航続距離を向上させたりなどの工夫を凝らした。

同社では２０２８〜３０年をめどに製品化を目指している。自治体と連携して実験を行うのは敦賀市が初といい、電動製品開発部の市古勇太さんは「利用者がどんな場所を走ったかや乗り心地など、貴重なデータを収集できる」と話す。

また市も、身近な存在である自転車を通して、市民らに水素エネルギーの普及を図る絶好の機会と捉えている。市政策推進課の担当者は「脱炭素に貢献できる新しい移動手段で、可能性は無限大。普及、促進に向けて、企業とともに取り組んでいきたい」と意気込む。

シェアサイクルは２５、２６、３１日、１１月１日の午前９時〜午後４時、敦賀駅前の交流施設「オルパーク」で貸し出す。対象は１５歳以上、身長１メートル５８以上、体重９０キロ以下の人で、１回あたりの利用は３時間まで。利用は無料で、専用サイトから予約する。問い合わせは市政策推進課（０７７０・２２・８１１１）。