¡ÚËüÇî¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡ÛÅ°ÌëÁÈ¤ä»ÏÈ¯ÁÈ¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¿Í¤â¡ÄÍè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¡È»×¤¤¡É¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥â¥ó¥º´Û¤ËÂ¿¤¯¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸

¡¡¸áÁ°£´»þ¤¹¤®¤ÎÌ´½§¡¢¾ì³°¤Ë¤Ï¡ÖÅ°ÌëÁÈ¡×¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°£°£°¿Í¡££±£¸£´Æü´Ö¤Î¤·¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËüÇî¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¡Ö»×¤¤¡×¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç£³£´²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¿»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©¡Ë¤¤Î¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤«¡£ÅÚÍËÆü¤ÎÍ¼Êý£´»þ¤«¤é¡×
¡¡¡Ö¡Ê£ÑÌ²¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤¿¤±¤É¡¢Ì²¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö£¶£µ²óÌÜ¡£¡Ê£Ñ¤¤ç¤¦ºÇ¸å¤Ç¤¹¤±¤É¡©¡Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢ÌÀÆü¤«¤é¡£ºÇ¸å¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¸áÁ°£¶»þ¤¹¤®¡¢Åì¥²¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡×¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤â·òºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î³Ê¹¥¤ÇºÇ¸å¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£Ä¾ÀÜ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈá¤·¤¤¤·¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¸áÁ°£¹»þ¤Ë³«¤¯¥²¡¼¥È¤¬¡¢£±£³Æü¤Ï£²£°Ê¬Á°ÅÝ¤·¤Ç¸áÁ°£¸»þ£´£°Ê¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡¡¡ÖÄ«Íè¤ë¤È¤¤«¤éµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤À¤«¤é¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö£²£¹²óÌÜ¡£Á´À©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤É¤³¹Ô¤¯¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¡Ö°Î¶È¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¿Í¤â¡£¡ÈËüÇî¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È»³ÅÄ³°ÈþÂå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê³§¶Ð¾ÞÃ£À®¡ÖËüÇî¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¡¡»³ÅÄ³°ÈþÂå¤µ¤ó¡Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¤¿£±£¸£´Æü¤Ç¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Á¤¬¤¦Êý¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢Æþ¾ì¼Ô¤¬¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ñ´ü¤òÄÌ¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢³«¾ì¸å¤¹¤°¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¡£¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡¢ÂçÀ¹¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥â¥ó¥º´Û¤Ç¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥í¥¹¤Ç¤¹¡£¿ä¤·³è¤¬¤¤ç¤¦¤ÇºÇ¸å¤ÇÈá¤·¤¤¡×
¡¡³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢»×¤¤½Ð¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹ñ´ú¤ÎËÜ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤Î¹ñ´ú¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«´Û¤Î¿Í¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤³¤È½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎËüÇî¤¬¡ÊÆüËÜ¤Ç¡ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ò¤Î¤¾¤¯Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢¹õ»ú²½¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë£²£²£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢£²£µ£²£¹Ëü¿Í¤òµÏ¿¡Ê£±£²Æü»þÅÀ¢¨Â®ÊóÃÍ¡Ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÊÄËë¤·¤Þ¤¹¡£