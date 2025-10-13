政治ジャーナリスト田崎史郎氏が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、公明党が自民党との連立を解消したことについてコメントした。

公明の斉藤鉄夫代表は10日、自民との会談後の会見で「政治とカネに関する基本姿勢で相違があった」と述べ、連立を解消することを表明した。高市早苗新総裁の誕生からわずか4日後の出来事だった。

田崎氏は「高市さんが連立解消を望んだわけではなかった。連立継続を望んでいた」とし、公明サイドの希望による離脱だったと説明。「公明党にとってはある程度、覚悟は徐々に固めていましたから、作戦通りではある」とした。

しかし、公明が離脱表明の場で訴えたのは、保守色が強い高市氏への懸念ではなく、あくまで政治とカネの問題。田崎氏は「公明党がつらいのは、政治とカネの問題に絞っているんですよ。高市さんを否定したわけじゃない。あそこに無理がかかっている、論理構成上」と指摘した。

斉藤氏は9月、自民総裁選を前に「私たちの保守中道路線の理念に合った方でなければ、連立政権を組むわけにいかない」と述べており、暗に高市総裁の誕生に懸念を示す発言を行っていた。しかし、10日の会見ではそうした理由に触れていない。

その理由について、田崎氏は「本当のことを話すと、本当に自民党とケンカになるので、それは遠慮しているわけですよ」と自身の見解を口にした。

MCの「ホンジャマカ」恵俊彰は「公明党のスタンスからすると、円満な別れですよ、ですよね。本当はそうじゃないかもしれない」と質問。田崎氏は「そうですね」と返した。