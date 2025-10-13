韓国ドラマ「私たちのブルース」「むやみに切なく」などで知られる人気俳優のキム・ウビン（３６）が１２日、歌手・チョン・ジェヒョン（５５）のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「妖精ジェヒョン」に出演し、がんと診断された当時の心境を告白した。

キム・ウビンは２０１７年５月に鼻咽頭がんと診断され、２年の闘病期間を経て、１９年に完治したことを発表した。

チョン・ジェヒョンは、キム・ウビンの闘病の事実を知った時について「ものすごい驚きと衝撃があった。身を粉にして働いてたんだなと思って」と回想し、キム・ウビンは「（がんと診断され）活動休止することになった時、神様がくれた休暇だと思うことにした」と、ポジティブに考えたことを伝えた。

チョン・ジェヒョンは「それ（がん）が良かったという話ではないが、今日の君を見て、その時間は確かに意味があったんだろうな」と言い、キム・ウビンは「あの時間は、私に良いことだけをプレゼントしてくれたみたいだ」と答えるのだった。

しかし、当時について「実は、痛みの記憶がない。（痛い）レベルが高すぎたから、私の中ではなかったことになっている」と告白し、チョン・ジェヒョンを驚かせた。

そして、病気を通して「私が人を愛すること、人が私を愛すること、あまりにも慣れ親しんで当然だと思っていることが、（病気になったことで）たくさんあると気づいた。それ以来、私の心はとても幸せだ」と悟ったと言い、笑顔を見せた。