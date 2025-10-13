もちっと食べ応え抜群！「簡単チヂミ」がお弁当にぴったり

冷蔵庫の食材を混ぜて焼くだけ！

もちっと食べ応えのあるチヂミは子どもだけでなく、大人のおつまみにも嬉しいメニュー。具材も色々アレンジできるので、冷蔵庫に少し残った食材の救済メニューにもぴったり。しっかり目に味付けすれば、タレをつける必要もないのでそのままお弁当に入れてもおいしい一品になりますよ。

挽肉入りでボリューム◎

たっぷり人参が食べられちゃう！

ジャガイモ入りでさらにモチッと

彩りもGOOD！





好きな大きさにカットができるチヂミは、実はお弁当に詰めやすいおかず。ボウルでよく混ぜて焼くだけと、とっても簡単においしいチヂミが作れるので隙間を埋めたい時にちゃちゃっと作るのもいいですね。また、ボリュームのあるおかずなので主食としてどーんと入れるのも目先が変わったお弁当に。ぜひ試してみてください。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する