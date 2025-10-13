¥É¥ë±ß£±£µ£±¡¥£¹£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£²£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï151.95¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1620¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½µÌÀ¤±¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏµÞÂ®¤Ê±ß¹â¤«¤é¤ÎÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ152.28¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï151±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¡¢½µÌÀ¤±Ä«Êý¤Ë1.1592¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï1.16Âæ¤ò²óÉü¡£Â¸µ¤Ç¤Ï1.1630¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾®Éý¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡151.95¡¡EUR/USD¡¡1.1614
