巨人の田中将大投手（36）が11日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。幼なじみでもある坂本勇人内野手（36）に関連した質問で意外な“秘話”を明かした。

この日のテーマは「体育」。

9月30日の中日戦（東京D）で史上4人目となる日米通算200勝を達成したマー君だが、その翌日に番組の直撃取材を受けた。

200勝を祝福されたあとでテーマを聞かされた田中将は「体育はやっぱ好きでしたね」とし、「体動かすことが好きやったんで。体育の時間がもっと増えればいいのにって思ってました」とまずは正直に“小学生あるある”を打ち明けた。

そして、「坂本勇人少年とはどっちが運動神経が良かったんですか」という質問には「いや、それはもう勇人のほうが全然良かったです。足も速かったですし、ホンマ運動はなんでも得意な感じは見てて思いましたけどね」と小学生時代の坂本を回想した。

小学生時代にバッテリーを組んだこともある2人（坂本が投手、田中将が捕手）。当然ながらソフトボール投げはこの2人で学年1位を争っていたに違いない！

だが、「僕とか勇人よりもがっちりして大きい子がいて。その子が投げれたりしてっていうのが一人いました」と意外な回答。

辻岡義堂アナウンサー（39）が「その方は今でも言ってるでしょうね、“田中と坂本に勝ってたんだ”って」とツッコミを入れると、マー君も楽しそうに声を上げて笑っていた。