¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÅþÃå ¹ñ²ñ¤Ç±éÀâ¤ä¿Í¼Á²ÈÂ²¤È¤ÎÌÌ²ñ¤âÍ½Äê
¡¡¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Í¼Á²ÈÂ²¤È¤ÎÌÌ²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¹ñ²ñ¤Ç±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Í¼Á²ÈÂ²¤È¤âÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñ²ñ¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÄäÀï¸ò¾Ä¤òÃç²ð¤·¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¼«¤é¤¬µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼óÇ¾µé¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñµÄ¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤«¤é20¥«¹ñ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤äÃæÅì¤ÎÏÂÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤â»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë