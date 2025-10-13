¡Ú ¾¾Â¼º»Í§Íý ¡Û ¡ÖÂç¹¥¤¤ÊËüÇî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10·î13Æü¤ËÊÄËë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÂçºå¥¦¥£¡¼¥¯¡Á²Æ¡Á¡ØSUMMER DANCE MUSIC FES.¡Ù¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÇòÃÏ¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤äÐÊ¤à»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿È±¤ËÇò¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÇØÃæ¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ËÃ¸¤¤¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤òÃåÍÑ¤·¡¢¡ÖOsaka Week¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Î¾¾Â¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊËüÇî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤âËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»öÁ°Í½Ìó¤äÅöÆüÍ½Ìó¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ë¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤È¤ÎÍè¾ì·Ð¸³¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¤½¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤äÌ´¤ò¤ß¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÊ¬¤±¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËüÇî¤Î´¶ÁÛ¤â½Ò¤Ù¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¸å¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤È¤«À×ÃÏ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖËüÇî¤âº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤Í¡ª¤Þ¤Ã¤Ä¤ó²¿²ó¹Ô¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡ÖÂçºåËüÇî¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡µ²±¤Ë¤âµÇ°Æü¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÁÇÅ¨¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û