◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)

初回に5点の援護をもらいながらも、そのウラに5失点と背信の投球となった巨人の先発、戸郷翔征投手は打順の関係もあり、3回で降板しました。試合は延長までもつれ込み、一時巨人が勝ち越しもしましたが、DeNAの底力を前に敗戦を喫し、今シーズンの終わりが告げられました。

試合後、戸郷投手は「今年1年間というのは、チームの役に立てない1年間だったので、僕の中でもすごく悔しかった。この1年間いいことがなかったので、本当に苦しいシーズンでした。勉強になった今日の試合でしたし、自分を強くして帰ってきたいなと思います」と語りました。

自分の後を継いだ中継ぎ陣の奮闘を目の当たりにしながら、感じていたふがいなさ。今季レギュラーシーズンは8勝9敗と負け越し、防御率も4.14とこれまでの数字と比べるとかなり物足りないものとなりました。例年なら150から180投げていたイニング数も今季は2軍での調整もあり、111と少ないものに。

「僕らが1イニングでも長いイニングを投げられたら、もっと（中継ぎの）負担が減ると思いますし、昨年は（先発が長いイニングを投げて）優勝できた。来年はそれがしっかりできるようにトレーニングをしっかり積んでいきたいなと思います」

こう語った戸郷投手。来季は圧倒的な投球をよみがえらせることができるでしょうか。