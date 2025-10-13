¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û²Ö´¬Åì¤¬ÅìËÌ4¶¯¿Ê½Ð¡ª±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¡¡È¬¸Í¹©Âç°ì¤Ï38Ç¯¤Ö¤ê¥»¥ó¥Ð¥ÄÆÏ¤«¤º
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»ÌîµåÅìËÌÂç²ñ¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡²Ö´¬Åì£´¡½£³È¬¸Í¹©Âç°ì¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¤¤¿¤®¤ó¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê1°Ì¡Ë¤¬±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢È¬¸Í¹©Âç°ì¡ÊÀÄ¿¹2°Ì¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ4¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡4µ¨Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹²Ö´¬Åì¤Ï¡¢2²ó¤Ëµ×ÊÝÂ¼´§ÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê1Ç¯¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬38Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹È¬¸Í¹©Âç°ì¤¬3²ó¤Ë2ÅÀ¤òÆþ¤ì¤ÆµÕÅ¾¡£4²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢3ÈÖ¡¦ÀÖ´Ö»ËÌï³°Ìî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤Ï1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÁê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥ß¥¹¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£4¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡È¬¸Í¹©Âç°ì¤Ï10²ó1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹Ô¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
