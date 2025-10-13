¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢Àê¤¤ÈÖÁÈ½Ð±é¤â¡ÄÀê¤¤¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¤¬¡¢12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¿¼0¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¤Î»þ¤ËÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¹ñÃçÎÃ»Ò¡õÂçÍ§·¼»Ë»á¤Î¡ÈÌó20Ç¯¤Ö¤ê¡ÉºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Àê¤¤Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÀê¤¤¤Ï¿®¤¸¤ë¡©¿®¤¸¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¹ñÃç¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¿®¤¸¤Þ¤»¤ó¡ª¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿Í×½á¤Ï¡Ö¡ÊÀê¤¤¤ò¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¿®¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°ÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
