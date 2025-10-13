¥¢¥ó¥ß¥«¡Ö»ä¡¢Å´¤Î´ÎÂ¡¤Ê¤ó¤Ç¡×¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¸·Áª¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Î¸ÞÌ£¤¬Á´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×Àä»¿
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢ÊÄËëÆü¤ò·Þ¤¨¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×presents¡¡¡ÁThank you for all¡Ä¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢ËüÇî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¶»¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀÖ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢ÀÖ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¡Ê48¡Ë¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡¢JAPAN CRAFT SAKE COMPANY¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖCRAFT SAKE DAY 2025in OSAKA¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃæÅÄ»á¸·Áª¤ÎÆüËÜ¼ò6¼ïÎà¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçµÈÍÎÊ¿¤¬¡¢»³¸ý¸©¡¦À¡Àî¼òÂ¢¾ì¤Î¡ÖÅìÍÎÈþ¿Í¡¡°íÈÖÅ»¡Ê¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Þ¤È¤¤¡Ë¡¡¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆÀ¸¡×¤ò»î°û¤·¡¢¡ÖÅìÍÎÈþ¿Í¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤Ç¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤¸¤ã¤¢¡Á¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö»ä¡¢Å´¤Î´ÎÂ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È»î°û¤·¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥ß¥«¤ËÃæÅÄ»á¤«¤é¡¢¿·³ã¸©¡¦°¤Éô¼òÂ¢¤Î¡ÖSIRIUS¡×¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡Á¡£»ÀÌ£¡¢¶ì¤ß¡¢´Å¤ß¤È¤«¤ÎÂç¿Í¤Î¸ÞÌ£¤¬Á´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£±ü¿¼¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤¹¤´¤¤¤ï¡£½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´¶³Ð¡£¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
ÃæÅÄ»á¤é¤È¶À³«¤¤â¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿°ì´ü°ì²ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸1ÅÙ¤¤ê¤ä¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£