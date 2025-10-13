１１日に７９歳で亡くなった米女優ダイアン・キートンさんについて、長年の恋人だった米俳優アル・パチーノ（８５）は、「人生最大の後悔は、結婚できたはずの時期にダイアンと結婚しなかったこと」だとし、「今でも深く心を痛めている」と告白していた。

キートンさんとパチーノは、巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督の名作映画「ゴッドファーザー」３部作で主人公マイケル・コレルオーネ役とその妻ケイ・アダムズ役で共演し、交際に発展。１９７１年から１９８７年まで熱愛と破局を繰り返した。

英紙デイリー・メールによると、結局、パチーノがキートンにプロポーズすることはなく、キートンさんはパチーノに「結婚しなければ、何もできない」と最後通告し、決別した。

パチーノの友人は同紙に、「振り返ってみると、人生の最愛の女性はダイアンだったとアルは認めている。彼はいつも彼女を素晴らしい女性だと呼んでいた」と明かした。「そんな女性と一緒になることができたにもかかわらず、行動を起こさなかったことを永遠に後悔している」と続けた。

その後、パチーノは多くの女性と恋愛関係になり、米女優ビヴァリー・ダンジェロらとの間に４人の子供に恵まれたが、一度も結婚することはなかった。一方、キートンもまた、生涯独身だった。

破局後もキートンさんとパチーノは長年、互いにわずか数キロしか離れていないビバリーヒルズの家に住んでいたが、２人が会うことはなかったという。