¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡Û¹ñ³Ø±¡Âç¤¬Ï¢ÇÆÃ£À®¡ªÈá´ê¤Î£³´§¤ØÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡ÖÁ´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤âÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
¡¡Âç³Ø£³Âç±ØÅÁ¤Î½éÀï¡Ö½Ð±À±ØÅÁ¡×¡ÊÅçº¬¡¦½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¡¢£¶¶è£´£µ¡¦£±¥¥í¡Ë¤¬£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤¬£²»þ´Ö£¹Ê¬£±£²ÉÃ¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£³¶è¤Î¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤ÇÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎ±³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë²÷Áö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯£´¶è¤ÇÄÔ¸¶µ±¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î¶Ã¤¬¤¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¤ÇÀèÆ¬¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶è´Ö¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ÇÈ×ÀÐ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÌîÃæ¤Ï¡ÖÎ±³ØÀ¸¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¢ÄÔ¸¶¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ËËÍ¤Î¶è´Ö¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸«»ö¤ËÁª¼ê¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¹ñ³Ø±¡¡¢¸åÈ¾¤Î¹ñ³Ø±¡¤È¡££´¶è¡¢£µ¶è¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤âÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºòÇ¯Æ¨¤·¤¿Èá´ê¤Îà£³´§á¤Ø¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¡Ö¹ñ³Ø±¡¡¢Ê¿ÎÓÈ´¤±¤Æ¤âÁØ¤¬¸ü¤¤¤Ê¤¡¡¡¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼êÁØ¤ÎÊý¤¬£±£°¶è´Ö¤ÎÈ¢º¬¤Ï¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½Ð±ÀÏ¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ£Ö¤Ø¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤¬°Î¶ÈÃ£À®¤Ø¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£