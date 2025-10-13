寝ている赤ちゃんの確認のため部屋を覗いたところ、子猫が寄り添う様子が目に飛び込んできたのだとか！可愛いが大渋滞している尊い光景がThreadsに投稿されると、記事執筆時点で6000件を超える高評価がつき、「可愛いの致死量超えてますけど皆さん生きてますか？」「見れて幸せ！」「ひたすら愛おしい…♡」などの声がたくさん寄せられました！

【写真：『寝ている赤ちゃんの様子』を見に行ったら、子猫が……ずっと見ていたくなるほど尊い『まさかの光景』】

寝ている赤ちゃんの部屋を覗いたら…

Threadsアカウント「Natsuki Jifuku（@atrai72）」では、投稿者さまとそのご家族の何気ない日常の様子が綴られています。

この日はすでに投稿者さまの赤ちゃんは就寝中。お部屋ですやすやと眠っていたのだそう。そんな可愛い我が子の様子を確認しようと、そっとお部屋を覗いてみると…

なんと、赤ちゃんの隣には小さな子猫が！どうやら一緒に暮らす猫さんのうち、1匹が赤ちゃんに寄り添って眠っていたようです♡

手に絡みついている姿が激カワ！

よく見てみると、赤ちゃんの隣に寄り添っているだけでなく、赤ちゃんのぷにぷにの手に子猫が絡みつくように眠っているではありませんか！

まるでギュッと赤ちゃんに甘えるように抱きついている子猫。この様子からもふたりの間に強い絆が生まれていることが窺えますね♡

尊すぎる"可愛いの大渋滞"に悶絶

あまりにも可愛すぎる尊い光景は、Threadsに投稿されると6000件を超える高評価がつくほど大反響！

コメント欄には「可愛いの致死量超えてますけど皆さん生きてますか？」「見れて幸せ！」「ひたすら愛おしい…♡」といった声がたくさん寄せられ、多くの人がふたりの光景に目を奪われたようです。

ちなみに、その後、赤ちゃんと子猫は深夜1時半ごろに目が冴えてしまい、夜な夜な元気に遊んでいたとか……お母さん、お父さん、お疲れ様です！

Threadsアカウント「Natsuki Jifuku」では、今回ご紹介した猫ちゃん以外にも、複数の猫さんたちがご家族と一緒に暮らす様子が投稿されています。

やはり、赤ちゃんと特別に仲が良いのは今回ご紹介した猫さんのようで、普段から一緒に過ごしていることが多いのだとか！かわいいが大渋滞する様子をもっと見たいという方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

猫ちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

