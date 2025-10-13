学生3大駅伝の初戦

学生3大駅伝の幕開けとなる出雲全日本大学選抜駅伝が13日、出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロで行われた。4区でトップに立った国学院大がそのまま逃げ切り、2時間9分12秒で2年連続3度目の優勝を飾った。

国学院大は4区（6.2キロ）で辻原輝（3年）が区間新記録の激走で首位に浮上。5区（6.4キロ）でも高山豪起（4年）がきっちりと首位をキープし、アンカーの最終6区（10.2キロ）を託された主将の上原琉翔（4年）が、早稲田大の“山の名探偵”工藤慎作（3年）の追撃を許さなかった。

国学院大OBで、昨年優勝のゴールテープを切った平林清澄（ロジスティード）は、フジテレビ系の中継で副音声の解説として登場。「泣きそうです……。やってきたことが全部出ている。実力通りしっかり走ってくれた」と後輩の力走を称えた。

また、上原主将が優勝インタビューで「自分が優しくしたおかげで伸び伸びできた。そのおかげで、みんな強くなれた」と話すと、「確かに伸び伸びしていたけど……」と爆笑していた。



