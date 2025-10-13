今トレンドは“この形”！【ZARA】センス1000点あげたい♡「横長バッグ」

昨今おしゃれ感度の高い人たちから注目を集めるのが、横長シルエットのバッグ。韓国ブランドやハイブランドなどからもさまざまなモデルが登場している、トレンドど真ん中の形です。そこで今回紹介するのは【ZARA（ザラ）】の「横長バッグ」。横にスッと伸びたフォルムとこだわりのディテールで、幅広いシーンで活躍しそうなハイセンスなラインナップをチェックしてみて！

ショート & ロングのダブルハンドルで使い勝手◎

【ZARA】「ダブルハンドル クロスボディバッグ」\5,990（税込）

長さの異なる2種類のストラップが付いており、肩掛けとしてもクロスボディバッグとしても使えるバッグ。余計な装飾のないすっきりとしたデザインと、柔らかく落ち着いたゴールデンブラウンで、大人のスタイリングをこなれて見せてくれそうです。より今年らしく見せるなら、ロングストラップをあえてラフに手で握って抜け感を演出して。

ロックテイストのバッグは横長フォルムで上品に

【ZARA】「クラックテクスチャー加工ポケットバッグ」\6,590（税込）

平成ロックやメタルを彷彿させるファッションアイテムは、古着ブームの波に乗って人気上昇中。こちらのバッグも、ひび割れたレザー調のテクスチャーや外ポケット、メタルジッパーと、ヴィンテージのレザージャケットを思わせるディテールで、ロックなムード全開。横長ですっきりとしたフォルムのおかげでやりすぎ感がなく、大人のコーディネートにも上手くなじみそう。

横長フォルムが新鮮なボウリングバッグ

【ZARA】「ジッパーボウリングバッグ」\6,590（税込）

レトロクラシックなボストンバッグやボウリングバッグも、この秋注目アイテムのひとつ。コロンとしたフォルムが主流ですが、今年新調するならすっきりとした横長フォルムがおすすめ。11cmのマチとダブルジッパーで収納力はありつつも、浅い横長の形なら、かさばりにくく上品に持てそうです。落ち着いた深緑色は、シンプルコーデのさりげないアクセントにぴったり。

コンパクトな本体に大ぶりの金具がおしゃれ

【ZARA】「メタルディテール ショルダーバッグ」\5,990（税込）

横長のスクエアフォルムがすっきりとコンパクトなショルダーバッグ。そこにあえて存在感のある大ぶりの金具や長めのストラップを配することで、大小のギャップがこなれた雰囲気に。シンプルコーデのアクセントとしても利いてきそうです。ストラップは見た目におしゃれなだけでなく、手持ちと肩掛けのどちらにも対応できそうな絶妙な長さ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N