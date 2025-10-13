◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都・芝１４００メートル、良）

１着馬にマイルＣＳ（１１月２３日、京都）の優先出走権が与えられる伝統のＧ２は１８頭立てで争われ、５番人気で菅原明良騎手騎乗のオフトレイル（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）が、２０２４年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞以来となる重賞２勝目をマークした。スタート後は後方待機。４コーナーを回ってからエンジンがかかると、２着・ワイドラトゥールとのたたき合いを制し、首差先着した。

昨年１２月の阪神Ｃで３着後、Ｇ１・高松宮記念まで３戦とも大敗。だが、４か月の休養を挟んで臨んだ前走の関屋記念では、上がり３ハロン３２秒７の末脚で２着と復調気配を見せていた。昨年の同レースで２着に入るなど、相性のいい京都の舞台で久々のタイトルを獲得した。勝ち時計は、２０１５年（ウリウリ）を０秒１上回る１分１８秒９のレコード。

２着は１２番人気のワイドラトゥール（北村友一騎手）、３着は４番人気のランスオブカオス（吉村誠之助騎手）だった。

菅原明良騎手（オフトレイル＝１着）「当初の予定とは違ったレースになり、どうしようかと思いましたがよく走ってくれました。前に行く馬が多くて、離されずについて行きたかったんですけど、いいゲートが切れなかった。新潟で悔しい競馬をしたので、結果を出せればと思っていました。休み明けでも、追い切りＶＴＲを見てもいい動きをしていました。厩舎スタッフ、先生とオーナーに感謝したいです。大きいところへ、気を引き締めて頑張りたいです」

吉村圭司調教師「出がよくなかったみたいだけど、出していってくれて、うまくためも利いていた。ジョッキーは２回目の騎乗でも、リカバリーしてくれた。もともといい決め手のある馬。１２００メートルを使ってきた経験も生きたと思います。ムダではなかった。今後も１４００〜１６００メートルでと思います。まだ４歳ですし、ヨーロッパの奥深い血統なので、成長力もあると思っている。状態を確認して、何もなければマイルＣＳへ。京都コースとの相性もいいですから」