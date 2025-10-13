◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

昨季の大学駅伝２冠の国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を果たした。アンカーを務めた主将の上原琉翔（４年）が昨年の全日本大学駅伝に続き、優勝のゴールテープを切った。

昨季の箱根駅伝王者の青学大はまさかの大苦戦。４区終了時点で関東勢最下位の１１位と低迷した。５区の塩出翔太（４年）と６区のエース黒田朝日（４年）が連続区間賞で意地を見せたが、２時間１０分５２秒で７位に終わった。

今大会に向けて原晋監督（５８）は「ばけばけ大作戦」を発令。現在、ＮＨＫ「連続テレビ小説」（通称・朝ドラ）で島根県の松江市を舞台に、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・小泉セツをモデルとした「ばけばけ」が放送中。タイトルは小泉八雲の怪談にちなんだ「おばけ」のほか、進化を意味する「化ける」の意味があった。

「出雲駅伝初出場の１、２年生に化けてほしかったが、化けなかった。『ばけばけ大作戦』は２０点ですね」と原監督は苦笑いでレースを振り返った。

今後、全日本大学駅伝（１１月２日）、そして、絶対的な強さを持つ第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に戦いは続く。「今回、化けなかったけど、まだ１、２年生なので、今後、これを糧に成長してくれるでしょう。今回、外れたメンバーを含めて学内競争です。全日本大学駅伝は宇田川瞬矢、荒巻朋熈ら４年に期待しています。厳しい状況の中で、塩出翔太、黒田朝日が区間賞を獲得したことは大きい。黒田朝日はさすかです」と原監督は表情を引き締めて話した。「ばけばけ大作戦」は失敗に終わったが、箱根路での大作作戦の大成功へ、巻き返しを図る。