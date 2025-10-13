ÊÆ¥È¥Ã¥×¥¹¡¡¥É·³¡½¥Ö·³¤ÎºÇ¹âÃÍ¥«¡¼¥É¤Î³Êº¹¤ò¾Ò²ð¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö50¡½50¡×¥«¡¼¥É¤Ï¶Ã¤¤Î1.6²¯±ß
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º(NLCS)¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¡£ÃíÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤òÁ°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ÎÊÆÂç¼ê¡ÖTopps¡Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤¬12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤ËÎ¾µåÃÄ¤ÎºÇ¹âÃÍ¥«¡¼¥É¤Î³Êº¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÊðÁí³Û¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¤½¤í¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3²¯5030Ëü236¥É¥ë¡ÊÌó532²¯±ß¡Ë¤Ç30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï¡¢1²¯2198Ëü2605¥É¥ë¡ÊÌó185²¯±ß¡Ë¤Ç17°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢3ÇÜ¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î³Êº¹¤ÏÇ¯Êð¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¹¼Ò¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤â¹â³Û¤Ê¥«¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÎÍË¾³ô¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª³°Ìî¼ê¤Î¥«¡¼¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµåÃÄ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È8Ç¯8200Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó120²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1937Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë20ºÐ¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³«ËëÀïÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î20ºÐ¤Ç20ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎºÇ¹âÃÍ¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ºòµ¨¡Ö50¡½50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎMLB¥í¥´¤òÀÚ¤êÈ´¤¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¶â³Û¤Ï106Ëü7500¥É¥ë¡ÊÌó1²¯6226Ëü±ß¡Ë¤È¶Ã¤¬¤¯¤ÎÃÍÃÊ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤¬2024Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿µÇ°¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÄ¾É®¥«¡¼¥É¤Ï10Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó1596Ëü±ß¡Ë¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó10ÇÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡½¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÎ¾µåÃÄ¤ÎºÇ¹âÃÍ¥«¡¼¥É¤â¾Ò²ð¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íÆâÌî¼ê¤Ç55Ëü2000¥É¥ë¡ÊÌó8390Ëü±ß¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹³°Ìî¼ê¤Ç27Ëü6000¥É¥ë¡ÊÌó4195Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£