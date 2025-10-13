¥Ò¥í¥·¡¡ÊÝ¸îÇ2É¤¤ò»ô°é¡ÖÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬ÌÌÅÝ¸«¤Þ¤¹¤È¡×¡¡¼ä¤·¤¤»þ¤Ë¡ÖÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥·¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°¦Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîÎÉÇ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬ÌÌÅÝ¸«¤Þ¤¹¤È¡×¤ÈÊÝ¸îÇ¤ò2É¤»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥·¡£
¡¡¸½ºßÆÈ¿È¤Ç¡Ö¼ä¤·¤¤»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¸¤¤Æ¤Æ¼ä¤·¤¤»þ¤ËÇ¤¬Ìþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¡£
¡¡¡Ö³°¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢³°¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ã¤Æ¡£¸·¤·¤¤¿³ºº¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áë¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤È¤«¡¢Ç¤¬Ã¦Áö¤·¤¿¤é¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ñÌ£¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¥¨¥µ¤ä¤ê¤ä¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£