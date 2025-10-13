麒麟の川島明（46）が12日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」(日曜後7・00)に出演。後輩芸人の行動に「マジで何なん？」と苦言を呈する場面があった。

川島は「こないだネゴシックスの披露宴があってね。それの司会をやったのよ」と切り出し、以前「飲んでる時に昔ね、お前が結婚する時は、俺がタダで司会したるわ」と約束をかわしていたことも明かした。ネゴシックスは今年2月に結婚を報告しており、ついに約束がかなったという。

続けて川島は「俺が司会して、笑い飯とか千鳥とか集まって、ちゃんとギャラ払ったら1000万ぐらいやでっていうメンバーが集まった」と、ネゴシックスの披露宴を回想。「俺も2時間司会やって終わって。もちろんギャラはいらないよ。ギャラいらんけど、すいません、お車代でって渡してくる人いるやん。礼儀やから。まずこれ、ネゴシックスはなかった。これはいい、約束やから」と、その日は無事に帰宅したという。

すると後日、テレビ収録後にネゴシックスから声をかけられたとし「ネゴがすいません、兄さん。あれ渡し忘れてましたって。小さい封筒に入ったものを渡されて。もうええのにと。でも、大人やから、奥さんが何か言ってんねんやろなと思って」と封筒を受け取ったという川島。帰宅後に中を確認するとビックリマンのシールが入っていたという。

スタジオが爆笑に包まれる中、川島は「マジで何なん？マジで46、あれ？キラキラなレアの（シール）。マジやで？お前にとっては価値あるのか分からんけど。絶対10万ぐらい入ってると思うやん」と呆れていた。