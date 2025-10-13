ÃÏ°èCL½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÁ´¼Ò¡×¡¢±¿Ì¿¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬½ªÎ»¡ªÆî³ëSC¤Ï·àÅªÇÔÀï¤ÇJFL¾º³Ê¤Ê¤é¤º¡Äº£Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬·èÄê
Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï13Æü¡¢½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤¬ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢JFL¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿Á´¹ñÃÏ°è¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊÃÏ°èCL¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤à¡ÖÁ´¼Ò¡×¡£
5Æü´Ö¤Ç5»î¹ç¤òÀï¤¦Ä¶¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀï¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ½à¡¹·è¾¡
VONDS»Ô¸¶FC(´ØÅì4°Ì) 0-0(PK4-1) ÅìË®¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à(´ØÅì3°Ì)
¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ(¶å½£2°Ì) 0-0(PK4-3) Cento Cuore HARIMA(´ØÀ¾3°Ì)
FC´¢Ã«(Åì³¤3°Ì) 0-1 FC BASARA HYOGO(´ØÀ¾2°Ì)
Åìµþ23FC(´ØÅì6°Ì) 1-0 Æî³ëSC(´ØÅì2°Ì)
´ØÅìÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿2»î¹ç¤Ï¡¢VONDS»Ô¸¶FC¤ÈÅìµþ23FC¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï²¼¤Î½ç°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡È²¼Ñî¾å¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÆî³ëSC¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀÐ¶¶¥ª¥Ó¥ª¥é¤Î·àÅª·è¾¡ÃÆ¤òµö¤·¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ23FC¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£º£µ¨¤ÎJFL¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÌÀÆü14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ½à·è¾¡
VONDS»Ô¸¶FC(´ØÅì4°Ì) vs ¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ(¶å½£2°Ì)
FC BASARA HYOGO(´ØÀ¾2°Ì) vs Åìµþ23FC(´ØÅì6°Ì)
ÃÏ°è¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½à·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤·¤¿2¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ°èCL½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£ÇÔ¤ì¤¿2¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÏ°èCL½Ð¾ì¡ÖºÇ¸å¤Î°Ø»Ò¡×¤ò¤«¤±¤Æ3°Ì·èÄêÀï¤òÀï¤¦¡£