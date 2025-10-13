◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)

5-5で迎えた8回のマウンドに上がった巨人の大勢投手。先頭の蝦名達夫選手を空振り三振に打ちとるも、暴投で振り逃げを許し、ノーアウトでランナーを置くことになりました。その後、けん制悪送球で2塁にランナーを進めると、桑原将志選手にはバント。3塁に送球するかを一瞬迷って、1塁でランナーをアウトにしました。

3番の佐野恵太選手相手にはインコースをつくも、カウント3-1となり、申告敬遠でランナーは1アウト1、3塁。ここで阿部慎之助監督がライデル・マルティネス投手の名を告げ、大勢投手はマウンドを降りることになりました。

「僕がしっかり抑えてたら、次の回からライデルだったんで、もう1イニング後ろに回せてたんで、申し訳ない」

試合後にこう語った大勢投手。去年もCSで敗退したことを思い出し、「終わるときはいつも、自分に何が足りないのかなって、すごく思うシーズンばかり」と口にすると、「何が足りないのか考えながら、このオフ大切に過ごしたいなと思います」と締めくくりました。