¥Ö¥ì¡¼¥¯·Ý¿Í¡¡¾×·â¤ÎÎ¥º§·à¡¡µ¢Âð¤·¤¿¤éºÊ¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢²È¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡ÖÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡×ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡ÖÉâµ¤¤¬¸¶°ø¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡©¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤¬£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦Âç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Àè·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖÉâµ¤¤¬¸¶°ø¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤Ï¡Ö¡ÊÂç¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ê¸µºÊ¤Ï¡Ë¤â¤¦¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£ÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³èÆ°Åª¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¤Î¾×·âÅª¤ÊÎ¥º§·à¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£