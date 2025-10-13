落語家の立川志らく（62）が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、自民党との連立を解消した公明党に対し私見を語った。

公明の斉藤鉄夫代表は10日、政治とカネを巡る問題でのスタンスの違いなどから、連立を解消することを表明。高市早苗新総裁の誕生からわずか4日後の出来事だった。

政局の大きな転換点に、志らくは「自民党にとって、日本にとっては、公明党の離脱はいい方向に行くと思います」と率直な感想を述べた。

一方で、公明については「下手打ったなと思う」と、歯に衣着せぬ指摘。「高市さんに期待している人はいっぱいいる。女性初総理だと。それを妨害しているような印象すら、私には見える。違うふうに見える人もいるだろう」と、自身の見解を口にした。

また、離脱の理由に挙げた政治とカネ問題についても疑問符を付けた。「政治とカネの問題だと言うんだったら、参議院選挙が終わった後に普通、離脱するだろう」。高市総裁の誕生を待つかのようなタイミングの離脱表明に、首をかしげた。

斉藤氏は9月、自民総裁選を前に「私たちの保守中道路線の理念に合った方でなければ、連立政権を組むわけにいかない」と述べており、暗に高市総裁の誕生に懸念を示す発言を行っていた。

志らくはこれについて「元から言ってたじゃない？“保守中道じゃなかったら私らは一緒にやっていけません”と。高市さんだと一緒にやっていけませんと、最初に公明党は脅しをかけたわけですよ」と指摘。「それで今回、高市さんだったんだから、正直に言えばいいじゃない。言った通りですよって。それが政治とカネの問題ですからって」。論点のすり替えにも思える態度に疑問を呈し、「そのへんが、公明党を批判する人からすれば悪く見える」とも話した。