偽造された中学校教諭の免許のコピーを採用時に提出したとして、福岡県警粕屋署は１３日、同県須恵町の会計年度任用職員で、中学校の補助教員の男（６６）を偽造有印公文書行使の疑いで逮捕した。

捜査関係者によると、過去にも教員免許が失効しているのに偽造して学校で勤務したことがあるという。

発表によると、男は１月下旬、今年度の須恵町会計年度任用職員の採用に際し、町役場で、偽造された中学校教諭の免許のコピー１枚を町職員に提出した疑い。「偽造されたものと知りながら提出した」と認める一方、偽造された免許のうち、印鑑は「偽造していない」と主張している。同署は有印公文書偽造容疑でも調べる。

捜査関係者によると、男は改姓しており、別の名字で中学教諭だった０４年に福岡県で女子中学生を買春したとして０５年に有罪判決を受け、免許が失効。１３年には失効したまま埼玉県や群馬県の小中学校で働いたとして罰金刑、１４年には福岡県で免許を偽造、行使したとして実刑を言い渡された。

同署によると、男は今年４月から補助教員として勤務していた。町教育委員会によると、９月に保護者から学校に免許の保有を疑う連絡があり、男に原本の提示を求めても応じなかったことなどから自宅待機とし、同署に相談していた。生徒に性的な言動を行ったとの指摘もあったという。

町教委は採用時、男の名前について、教員のわいせつ処分歴の有無を確認できる国のデータベースで検索したが、該当しなかったという。