【FRAY I.D×藤井サチ】冬の優雅をまとう♡2025冬コレクションが公開

レディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」が、モデルの藤井サチさんを起用した2025年冬コレクションを発表しました。テーマは“Glow without effort”――飾らないのに輝く美しさ。上質な素材と繊細なディテールが奏でるこのコレクションは、女性の内なる光を引き出すアイテムが揃います。心を解きほぐすような優雅さに包まれて、冬のファッションをもっと自由に楽しんでみませんか♡

FRAY I.D×藤井サチが表現する“Unpolished Elegance”

2025年冬のFRAY I.Dコレクションは、“Glow without effort”“Unpolished Elegance”をキーワードに、自然体の中にある上品さを表現。

藤井サチさんが纏う柔らかなカラーパレットには、バターイエローやリッチブラウンに、ピンクやレッドを差し込み、冬に温もりと華やぎを添えます。

ラメやビジュー、パールの輝きがジュエリーのように光を放ち、飾りすぎない優雅さを演出。大人の女性にふさわしい“磨きすぎない美しさ”を提案します。

【ベルメゾン】「ホットコット」×「リライブ」初コラボ♡あったか綿混インナー登場

多彩なラインアップで叶える、自分らしい冬スタイル

Knit tops 22,990円 / Dress 22,000円 / Bag 16,500円

Knit tops 13,200円 / Skirt 17,930円 / Shoes 22,000円

Knit one-piece 29,700円 / Shoes 23,100円

Coat 48,400円 / Pants 16,940 円/ Shoes 22,000円

コレクションには、包み込むようなニットセットアップやフェミニンなドレス、構築的なコートまで幅広くラインアップ。

いずれも上質な素材感と洗練されたシルエットで、冬の装いを格上げしてくれます。FRAY I.Dならではのエレガンスを感じる一着に出会えるはずです♪

先行予約スタート♡FRAY I.D冬コレクションをいち早くチェック

FRAY I.D 2025冬コレクションは、10月15日（水）12:00よりオフィシャルオンラインサイト、MASH STOREアプリ、USAGI ONLINEにてWEB先行予約を受付中。

心をほどくように纏う、FRAY I.Dの冬コレクション♡

飾らないのに華やか、そしてしなやかに輝く。FRAY I.Dが届ける2025冬コレクションは、女性が本来持つ優しさと強さを映し出すようなラインアップです。

藤井サチさんが表現する“Unpolished Elegance”の世界で、あなたらしい冬の輝きを見つけてみてください。心を温める一着が、きっと冬の日常をもっと美しくしてくれるはずです♡