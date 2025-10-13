¹ñ³Ø±¡Âç 2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±ÀÀ©ÇÆ¡ªÅöÆüÊÑ¹¹¤Î4¶è¡¦ÄÔ¸¶¤¬¶è´Ö¿·¤ÎÁö¤ê¤ÇÂçµÕÅ¾¡¢È¢º¬V¤ÎÀÄ³Ø¤ÏÁ°È¾¤Î¼ºÂ®¶Á¤¯¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡Û
¢£Âè37²ó ½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö¡Ê13Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÀµÌÌÄ»µïÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¡¢6¶è´Ö45.1Ò¡Ë
¡È³ØÀ¸3Âç±ØÅÁ¡É¡Ê½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¡Ë¤Î³«ËëÀï¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¤¬2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£3¶è¤ÇÌîÃæ¹±µü¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Î±³ØÀ¸Áª¼ê¤ÈÂÐÅù¤Ê¾¡Éé¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢4¶è¤ÇÄÔ¸¶µ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·¤ÎÁö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¾å¸¶Î°æÆ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¶è´Öµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡È¥¹¥Ô¡¼¥É±ØÅÁ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë½Ð±À±ØÅÁ¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤ÏÁ°È¾¤Ë¥¨¡¼¥¹µé¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¶ðÂôÂç³Ø¤Ï¸åÈ¾·¿¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Ï1¶è¤È¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¼çÎÏ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£ÀÄ³Ø¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç2¶è¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê4Ç¯¡Ë¤òÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢¶ðÂç¤Ï5¶è¤ÎÅç»Ò¸øÍ¤ ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¿ûÃ«´õÌï¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢µîÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¹ñ³Ø±¡¤Ï4¶è¤ÎÉ¡ÌîÌÚÍªæÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤òÄÔ¸¶µ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
µ¤²¹25.9¡î¤Ç¼¾ÅÙ¤Ï69¡ó¤È½ë¤µÂÐºö¤â¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬É¹¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼ó¤äÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
1¶è8.0Ò¡¢ºÇ½é¤Î1Ò¤Þ¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶ðÂô¡¦Ã«ÃæÀ²¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢ÀÄ³Ø¡¦¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ê¤É2Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¡£1.5Ò¤«¤éÅìµþ¹ñºÝÂç¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¿ûÌîÍµÆóÏº¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ãæ´Ö¤Î4ÒÉÕ¶á¤Çµë¿å½ê¤¬¤¢¤ê¡¢½¸ÃÄ¤Ç·Þ¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¿å¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÄ³Ø¤Î¾®²Ï¸¶¤ÏÁÏ²ÁÂç¡¦¿¥¶¶¹ª¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÅÏ¤¹¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
»Ä¤ê2.5Ò¤Ç½¸ÃÄ¤Î¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤Æ¿¶¤êÍî¤È¤·¤ò¤«¤±¡¢»Ä¤ê1.8Ò¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ä¤ê1Ò¤Çº£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢5000m¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿Ãæ±ûÂç¡¦²¬ÅÄ³«À®¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Ãæ±ûÂç¤¬1°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ï2ÉÃº¹¤Ç¶ðÂô¡¢3°Ì¤Ï6ÉÃº¹¤ÇÄëµþÂç¡¢ÀÄ³Ø¤Ï6°Ì¡£
ºÇÃ»µ÷Î¥¤È¤Ê¤ë2¶è5.8Ò¡¢2°Ì¤Î¶ðÂô¤ÏÍèÇ¯¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¿Ê¤àµ¢»³ÐÒÂç¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ºÇ½é¤Î1Ò¤ÇÃæ±û¤Î茺¸ýÂçÏÂ¡Ê1Ç¯¡Ë¤òµÕÅ¾¡¢½ù¡¹¤Ëº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶ðÂô¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Áá°ðÅÄ¡¢10°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»³¸ýÃÒµ¬¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢»Ä¤ê1Ò¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¶ðÂô¡¦µ¢»³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
»Ä¤ê600m¤ÇÁá°ðÅÄ¤Î»³¸ýÃÒµ¬¤Ï²£¤Îµ¢»³¤ÎÉ½¾ð¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç9¿ÍÈ´¤¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ë¤Ï5ÉÃº¹¤Ç¶ðÂô¡¢3°Ì¤Ï21ÉÃº¹¤ÇÁÏ²Á¡¢Ãæ±û¤Ï9¿Í¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ10°Ì¡¢ÀÄ³Ø¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤·¤¿ÀÞÅÄ¤¬5¿Í¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ11°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3¶è8.5Ò¡¢Áá°ðÅÄ¤ÏµîÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ1¶è¡Ê10¥¥í¡Ë¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤Î28Ê¬43ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¡¢¶ðÂô¤Î·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë¸å¤í¤Ë¤Ä¤«¤ì¤ë¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æþ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
5ÒÉÕ¶á¤Ç3°Ì½¸ÃÄ¡¢ÁÏ²Á¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó ¥à¥Á¡¼¥Ë¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¹ñ³Ø±¡¤ÎÌîÃæ¹±µü¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢IVYÁªÈ´¤ÎG.¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¡Ê¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¡Ë¡¢¾ëÀ¾Âç¤Î¥ô¥£¥¯¥¿¡¼ ¥¥à¥¿¥¤¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î4¿Í¤¬2°Ì¤Î¶ðÂô¤Î·¬ÅÄ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÁá°ðÅÄ¤ÎÎëÌÚ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê700m¤Ç¾ëÀ¾¤Î¥¥à¥¿¥¤¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ÆÁá°ðÅÄ¤ÎÎëÌÚ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÎëÌÚ¤âÊÂÁö¡£¤·¤«¤·¡¢¾ëÀ¾¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹ñ³Ø±¡¤ÎÌîÃæ¤Ë¤âÈ´¤«¤ì¤Æ3°Ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¥à¥¿¥¤¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢1°Ì¤Ï¾ëÀ¾Âç¡¢2°Ì¤¬¹ñ³Ø±¡¡¢3°Ì¤ÏÁá°ðÅÄ¡£
4¶è6.2Ò¡¢Áá°ðÅÄ¤Ïº£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢3000m¾ã³²¤Ç3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅ¯¡Ê1Ç¯¡Ë¡¢1Ç¯À¸Æ±»Î¤Î¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î1Ò¤Ç2°Ì¡¦¹ñ³Ø±¡¤ÎÄÔ¸¶µ±¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢1°Ì¡¦¾ëÀ¾¤Î¾®ÅÄ°Ë¿¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÈ´¤ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
2.5ÒÉÕ¶á¤ÇÅöÆüÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñ³Ø±¡¤ÎÄÔ¸¶¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤º¤Ë¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÎÁö¤ê¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£2°Ì¤Ë¤ÏÁá°ðÅÄ¡¢3°Ì¤ÏIVYÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
5¶è6.4Ò¡¢¹â»³¹ëµ¯¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤ÆÅú¤¨¤ë¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª6¶è10.2Ò¡¢¹ñ³Ø±¡¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÁ°²ó5¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾å¸¶Î°æÆ¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢2°Ì¤È¤Îº¹¤Ï39ÉÃ¡£¤·¤«¤·¡¢2ÒÉÕ¶á¤Ç3°Ì¤ÎÁá°ðÅÄ¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2°Ì¤ÎIVYÁªÈ´¤òÈ´¤¤¤¿¡£
4.6ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¹ñ³Ø±¡¡¦¾å¸¶¤ËÁá°ðÅÄ¡¦¹©Æ£¤ÏµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£7ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï23ÉÃº¹¤ÈÁá°ðÅÄ¤Î¹©Æ£¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤¬¡¢¹ñ³Ø±¡¤Î¾å¸¶¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Áö¤ê¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ß¡¢ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾¤ÇÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿¹©Æ£¤ËÂÐ¤·¡¢¾å¸¶¤Ï¸åÈ¾¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¹ñ³Ø±¡¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±ÀÏ©À©ÇÆ¡¢ºÇ½é¤Î³ØÀ¸±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾å¸¶¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¿¤Ó¿¤Ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢3¶è¤ÇÎ±³ØÀ¸¤ÈÂÐÅù¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿ÌîÃæ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤ã¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
4¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ÎÄÔ¸¶¤Ï¡Ö¡Ê3¶è¤ÎÌîÃæ¡ËÁêËÀ¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¡Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¹ñ³Ø±¡¡¢¸åÈ¾¤ÎÔ¢ÕÜ±¡¡Éº£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡Ö¤³¤Î¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤ÈÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡È»°´§¡É¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë¹ñ³Ø±¡Âç¡¦¾å¸¶Î°æÆÁª¼ê
