タレントでモデルのゆうちゃみ（24）、ゆい小池（20）姉妹が13日、閉幕日を迎えた大阪・関西万博ファイナルイベント「JR西日本グループpresents 〜Thank you for all…〜」に出演した。

サッカー元日本代表MF中田英寿氏（48）が代表を務める、日本酒の販売促進事業を行うJAPAN CRAFT SAKE COMPANYがプロデュースする「CRAFT SAKE DAY 2025in OSAKA」で、中田氏厳選の日本酒6種類を紹介。「フルーティーで初めての人でもおいしい。口当たりがいい」などとコメントした。

中田氏から「さっきから『フルーティー』としてか言ってないから、他のコメントを」とイジられながらも、ゆうちゃみは「日本酒歴はまだまだ短いから、今日いっぱい飲めて勉強できました」と笑顔を見せた。

中田氏、アンミカ、万博キャラクターのミャクミャクらと鏡開きも行い、ゆいちゃみは「万博は一生忘れられへん思い出がいっぱい詰まっているので寂しい気持ちもあります。ミャクミャクのことは忘れません」。

ゆうちゃみも「スナックに行ったんですけど、ミャクミャクだらけで。万博での東京ガールズコレクションに出させていただいたり、ミャクミャクとステージに上がったり記念撮影したり」と思い出がいっぱい。MCの八木早希アナウンサーから「ミャクミャクも開幕前は“きもかわ”って言われてたんですよね」と振られると、「今となってはそれがいとおしい。ミャクミャクロスが起きそうです」と閉幕を惜しんでいた。