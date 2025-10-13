新たな熱帯低気圧が発生

気象庁の予想天気図によりますと、13日午前9時現在、カロリン諸島に「台風のたまご」となる熱帯低気圧が発生しました。【画像①】

この熱帯低気圧は北西へゆっくりと進み、あす午後9時までの予想は【画像②③】となっています。

今後、熱帯低気圧はどこへ？台風に発達する？

RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、日本のすぐ南の海上には、太平洋高気圧があり、西への張り出しが強く、今後は大陸の方向へ進む見込みです。しかし、シミュレーションによってはブレ幅が大きいということです。





また、熱帯低気圧が発生している海域は、海面水温が30℃以上の領域となっていて、周辺の海面水温も高いため、今後、台風に発達する可能性があるということです。

「日本の南の海上の海面水温は平年よりも高いところが多く、台風が発生、そして発達しやすい環境であるといえます」



「台風の発生や発達を考える上で、一つの目安となるのが『海面水温』です。一般的に台風は、海面水温が26℃～27℃の海域で発生するといわれおり、海面水温が27℃以上であれば発達する可能性があります」



「海面水温が高いと、台風のエネルギー源である水蒸気が供給されやすいため、今後の動向に注意が必要です」

今後の全国各地への影響は？

