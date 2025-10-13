雨清水家の3男・三之丞が社長代理に

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は14日、第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の第12回が放送される。

トキ（郄石あかり）が働く機織り工場が、景気悪化で資金難に。社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）が金策に繰り出し、その間、雨清水家の3男・三之丞（板垣李光人）が社長代理を務めることになった。

トキやチヨ（倉沢杏菜）、せん（安達木乃）、女工たちにも不安が広がっていく。一方、松野家では勘右衛門（小日向文世）による銀二郎（寛一郎）への跡取り教育が過熱していた。そんなある日、金策中の傳が倒れてしまう。

三之丞役の板垣は23歳。大河ドラマ「どうする家康」で井伊直政を演じて人気を博した。三之丞は三男とあって家では居場所がなく鬱屈していたが、突然任された社長代理をこなせるのか…。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

思い詰めた表情の三之丞（板垣李光人）

「ばけばけ」より(C)NHK

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・司之介を岡部、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。