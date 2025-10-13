¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÇò³ò³Ø±à¤¬£¸¶¯°ìÈÖ¾è¤ê¡¡µíÆý¶ì¼ê¤ÊÍïÇÀ²È¤ÎÂ©»Ò¡¦³ùÃç¸¸ã¤¬£³²ó£°Éõ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¸Æ¤Ó¹þ¤à
¢¡Âè£·£¸²ó½©µ¨Á´Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡Çò³ò³Ø±à£²¡½£±ÂìÀîÀ¾¡á±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£±£³Æü¡¦¥×¥ì¥É¡Ë
¡¡£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Çò³ò³Ø±à¤¬±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËÂìÀîÀ¾¤òÇË¤ê¡¢°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç£¸¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤òÁè¤¦¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£°¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼³ùÃç¸¸ã¡Ê£²Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡££¹²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±äÄ¹£±£°¡¢£±£±²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇ¸å¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤«¤é£±ÈÖ¡¦¶â°æÀ¥ÆáÆóÎÝ¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢Ç®Àï¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡µµÅÄÄ¾µª´ÆÆÄ¤¬¡ÖÃËµ¤¤¬¤¢¤ëÃË¡£¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë³ùÃç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ò£³¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë£±£´£±¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»ý¤ÁÌ£¤Îµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤Ç£°¤òÊÂ¤Ù¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡£¡Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡Ë¥³¡¼¥¹¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤½¤ó¤Ê¤Îµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»×¤¤¤Ã¤¤êÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÂÇ¼Ô£¹¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ£±»àµå¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÏËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤ÎÉ¸ÃãÄ®¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬ÍïÇÀ²È¡£¡Ö£³£°£°Æ¬¤¯¤é¤¤¡×¤ÎÆýµí¤ò°é¤Æ¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÀ¸Æý¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°£´»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢²È¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤¬Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÍïÇÀ²È¤ÎÂ©»Ò¤À¤¬°Õ³°¤Ë¤âÍÄ¤¤º¢¤«¤éµíÆý¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Á¡¼¥º¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ÉµíÆý¤Ï°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì£¤¬¶ì¼ê¡£¥³¡¼¥Ò¡¼µíÆý¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏËÌ¹Åç¡½»ÎÊÌæÆ±À¤Î¾¡¼Ô¤È£´¶¯¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¡£±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¸·¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¡££±Ç¯À¸£·¿Í¤¬ÇØÈÖ¹æ£±¥±¥¿¤òÃå¤±¤ë¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤òÁ´ÎÏÅêµå¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£