俳優の草なぎ剛（５１）が１３日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。５年前に結婚した夫人については一切話題に出なかったが、友人とのちょっと変わったキャンプ旅行について明かした。

「友達とどっか旅行なんか…」と振られ、草なぎは「行きますよ」と即答。「友達にキャンプ好きな子とかもいて。自然好きなんだよね、山とかね」と、キャンプ旅行について語り始めたのだが…。

「でも虫が嫌いなんでね、僕だけ高級ホテル泊まってます。（キャンプは）全部セッティングしてもらって、ちょっと楽しんで、近くの高級ホテル泊まってます。たまにはいいんですよ。奮発するところは」

テントでみんなで寝るのもキャンプの楽しみだと思うが、草なぎにはどうしても無理らしい。

「ちょっとだけ楽しみたいんですよ。ガチのはできないんだよね。なんかこうやって寝袋とか、憧れあるんだけど、ちょっとね〜。今の時期なんかとてもいいと思うんですけどね〜。だけどやっぱり虫怖いな〜」

ただ「一応ちゃんと片付けは手伝いますよ。それはマナーとしてね。それだけは頑張りますよ」とのこと。ＭＣのハライチ岩井勇気は「いいとこだけ楽しみたいって、正直に言うところがいいですね」と、草なぎの素直さを褒めていた。