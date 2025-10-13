¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú¥È¥ë¥³¡Û
·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê8·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡50.0²¯¥É¥ë¡¡Á°²ó¡¡17.7²¯¥É¥ë
¡Ú¥¤¥ó¥É¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê9·î¡Ë19:30
Í½ÁÛ¡¡1.6%¡¡Á°²ó¡¡2.07%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥Ä·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê8·î¡Ë»þ¹ïÌ¤Äê
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡148.0²¯¥æー¥í
¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
